Россия не может победить Украину военным путем. У нее есть план В, - Данилов

России не удается победить Украину военным путем. Однако она хочет попытаться дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью Радио Свобода .

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться расшатать нашу страну", - сказал он.

Данилов отметил, что украинцам следует быть бдительными и не допустить событий, на которые рассчитывает Россия за счет медиа-коллаборантов, которых в последнее время фиксируют все больше и больше. Он отметил, что эти коллаборанты в свое время приехали из Луганска "с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах".

"К сожалению, не на территории нашей страны. Но, тем не менее, выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", - добавил секретарь СНБО.

Коллаборанты в Украине

Отметим, что мирные жители, которые остались на временно оккупированной территории, в большинстве своем поддерживают Украину и ждут деоккупации. Они также могут помогать украинским военным с нанесением ударов по скоплениям россиян, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Ставленники россиян есть и на подконтрольной Украине территории. Они могут продвигать антиукраинские заявления, поддерживать Россию и помогать ей в захватнической войне путем корректировки ударов или "сливания" информации о Силах обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

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