Росія може націлитись на підводні інтернет-кабелі: у НАТО пояснили, чим це небезпечно

"Існують підвищені побоювання, що Росія може націлитись на підводні кабелі та інші критично важливі об'єкти інфраструктури у спробі порушити життя Заходу та отримати важелі тиску на ті країни, які підтримують Україну", - заявив він.

За словами Кеттлера, понад 95% міжнародного інтернет-трафіку передається приблизно 400 підводними кабелями. По них "щодня проходять фінансові операції у сумі близько 10 трильйонів доларів США", уточнив він.

Кеттлер розповів, що Росія зараз активно створює карти такої інфраструктури так само, як Китай. Союзники НАТО продовжують уважно стежити за подібними загрозами.