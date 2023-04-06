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Китай хоче прокласти підводний інтернет-кабель за 500 млн доларів, - Reuters

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Четвер 06 квітня 2023 17:33
Китай хоче прокласти підводний інтернет-кабель за 500 млн доларів, - Reuters Фото: Китай хоче прокласти підводний інтернет-кабель за 500 млн доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китайські телекомунікаційні компанії збираються прокласти підводний інтернет-кабель. Вартість проекту оцінюють у 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, мета створення такого проекту - конкуренція зі схожою ініціативою США. Його хочуть реалізувати основні оператори Китаю – China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited та China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).

Журналісти наголошують, що кабель з'єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім прокладе шлях до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту та Франції.

У Reuters зазначають, що інформація про прокладання кабелю Китаєм з'явилася після того, як уряд США успішно завадив низці китайських підводних кабельних проектів за кордоном протягом останніх чотирьох років. Вашингтон також не допустив прокладання приватних підводних кабелів між США та Китаєм, яке хотіли здійснити Google, Amazon і не тільки.

Причиною конкуренції у сфері підводних інтернет кабелів між США та Китаєм стало те, що подібний метод передачі інтернет-трафіку вразливий для шпигунства, додає видання.

"Проект EMA, який очолює Китай, має намір прямо конкурувати з іншим кабелем, який зараз будує американська фірма SubCom LLC, під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6)", - уточнюють у Reuters.

Нагадаємо, раніше Китай заявляв про намір розвивати стратегічну комунікацію з Росією.

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