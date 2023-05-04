Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО объяснили, чем это опасно

"Существуют повышенные опасения, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другие критически важные объекты инфраструктуры в попытке нарушить жизнь Запада и получить рычаги давления на те страны, которые оказывают поддержку Украине", - заявил он.

По словам Кеттлера, более 95% международного интернет-трафика передается по примерно 400 подводным кабелям. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США", уточнил он.

Кеттлер рассказал, что Россия сейчас активно создает карты такой инфраструктуры так же, как и Китай. Союзники по НАТО продолжают внимательно следить за подобными угрозами.