Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року, - Залужний

Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій. Це може статися до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для статті The Economist.

Він зазначив, що з початку широкомасштабної війни РФ втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів - приблизно на 13 полків (бригад) армійської авіації. При цьому втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.

"Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнний дій у позиційну форму", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Росія може збільшити кількість авіації. Але, на його думку, навіть попри переважаючу кількість літаків та гелікоптерів росіяни не відчувають себе спокійно в небі України

"За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до 8 змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, незважаючи на суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу", - пояснив він.

Залужний додав, що в окупантів на перший план зараз виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації, зокрема, щодо розвідки та ураження з повітря.

Довідка. Авіаційна дивізія - це основне авіаційне угруповування, яке складається з пункту управління, кількох авіаційних полків і частин забезпечення. У Радянському Союзі авіаційна дивізія складалася з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальники) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).

Більше про те, що написав Залужний для The Economist - читайте у нашому матеріалі.

Росія зазнає втрат у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 302 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 930 росіян.