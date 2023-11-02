Россия может нарастить количество авиации до 8 дивизий до конца 2023 года, - Залужный

Россия может нарастить количество авиации в 8 дивизий. Это может произойти до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для статьи The Economist.

Он отметил, что с начала широкомасштабной войны РФ потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов - примерно на 13 полков (бригад) армейской авиации. При этом потери средств ПВО врага превышают 550 единиц.

"Несмотря на такие потери, на сегодняшний день противник продолжает удерживать существенное преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение наших войск и является одним из ключевых факторов, который трансформирует характер военных действий в позиционную форму", - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ считает, что Россия может увеличить количество авиации. Но, по его мнению, даже несмотря на преобладающее количество самолетов и вертолетов россияне не чувствуют себя спокойно в небе Украины.

"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до 8 смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать ее в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения", - объяснил он.

Залужный добавил, что у оккупантов на первый план сейчас выходят беспилотники, которые взяли на себя значительную часть задач авиации, в частности, по разведке и поражению с воздуха.

Справка. Авиационная дивизия - это основная авиационная группировка, состоящая из пункта управления, нескольких авиационных полков и частей обеспечения. В Советском Союзе авиационная дивизия состояла из трех полков, насчитывавших 98 самолетов (бомбардировщики) или 124 самолета (истребители и штурмовики).

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Россия несет потери в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также потери техники, авиации и других средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 302 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 930 россиян.