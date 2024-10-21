Росія може кинути в штурми військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині

18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області. Тепер їх можуть задіяти в штурмових діях проти ЗСУ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість росіяни навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої "СВО".

Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ.

За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

Як повідомляють джерела, наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.