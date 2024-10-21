Россия может бросить в штурмы военных КНДР, которые пытались сбежать с позиций на Курщине

18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций в Курской области, были задержаны россиянами в Комарицком районе Брянской области. Теперь их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. В то же время россияне обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой "СВО".

После окончания курса обучения, военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими оккупантами. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Как сообщают источники, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях на Курщине.