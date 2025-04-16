Росія може кинути КНДРівців в наступ на Сумську та Харківську області, - ГУР

За його словами, північнокорейські війська, які воюють разом з російськими силами, повністю опанували сучасну тактику ведення бою, створюючи серйозну загрозу на полі бою.

Черняк зазначив, що втрати КНДР наразі становлять близько 5 тисячі солдатів. Інші 6 тисяч військових, які Пхеньян відправив до Росії, перебувають у Курській області та можуть продовжувати воювати.

Представник ГУР також розповів, що після втрат північнокорейські війська змінили тактику і тепер рухаються групами по одному чи удвох. Бійці КНДР навчилися використовувати дрони та РЕБ, а також навчаються застосовувати зброю і тактику росіян.

Черняк також зазначив, що вважалося, що між північнокорейськими та російськими силами буде мовний бар’єр. Але КНДРівці виконують бойові задачі, навіть не спілкуючись з росіянами.

Розвідник наголосив, що Росія розглядає можливість наступу на Сумську та Харківську області. Черняк не виключав, що війська КНДР можуть бути залучені до нього.

За словами представника ГУР, половина снарядів, які використовує Росія, виготовляється в Північній Кореї, яка також постачає ракети в РФ.