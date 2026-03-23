Росія може кинути на фронт усіх мобілізованих з Криму: ISW назвав дату

Росія готує мобілізованих з Криму

Аналітики звернули увагу на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, який повідомив, що Росія планує залучити до бойових дій усіх мобілізованих, що перебувають у Криму.

За його словами, цей особовий склад має замінити поранених та поповнити 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту РФ, підрозділи якої нині діють на Курському напрямку та в оперативно-тактичній групі "Крим".

В ISW зазначають, що до такого кроку російське командування може вдатися через значні втрати на фронті та труднощі з набором нових добровольців.

Реорганізація та передислокація російських військ

Крім того, за словами Волошина, РФ планує реорганізувати 810-ту бригаду морської піхоти у дивізію. Вона може стати десятою новою маневреною дивізією, створеною Росією з початку повномасштабної війни.

Аналітики нагадали, що раніше російське командування вже проводило подібні реформи.

Зокрема, 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ переформували у 55-ту дивізію, а 336-ту бригаду Балтійського флоту - у 120-ту дивізію морської піхоти.

Водночас контратаки Сил оборони України на півдні продовжують впливати на ситуацію на фронті, ускладнюючи дії російських військ напередодні весняно-літньої кампанії.

Як повідомив Волошин, російське командування вже перекидає підрозділи 55-ї та 120-ї дивізій морської піхоти до зони відповідальності 29-ї загальновійськової армії - зокрема на Олександрівський та північ Гуляйпільського напрямку.

Речник зазначив, що ці сили можуть брати участь у бойових операціях, починаючи з квітня 2026 року.

ISW додає, що окупаційні війська вже змушені розгортати сили зі свого оперативного резерву навіть просто для підтримки поточних бойових операцій. Росіяни ймовірно, також передислоковують умовно "елітні" підрозділи ВДВ та морської піхоти з Донецької області ближче до південної лінії фронту з початку березня 2026 року.

Вплив українських контратак

Тож, за оцінкою аналітиків, подвійні зусилля українських військ із зупинки та відкидання просування російських сил на півдні України впливають і на інші ділянки фронту.

Через це окупанти вимушені обирати між протидією українським контратакам та перекиданням живої сили і ресурсів для власних наступальних операцій в інших районах фронту.

"Передислокації російських підрозділів на південь України у відповідь на українські контратаки, ймовірно, підривають плани РФ командування щодо весняно-літнього наступу 2026 року на пояс міст-фортець Донбасу", - йдеться у статті.

Раніше російські війська демонстрували неспроможність одночасно проводити наступальні дії на різних ділянках фронту. Малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі поясу фортець на Донбасі, водноас намагаючись протистояти нещодавнім успіхам України на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, зазначає ISW.