Россия может бросить на фронт всех мобилизованных из Крыма: ISW назвал дату

Россия готовит мобилизованных из Крыма

Аналитики обратили внимание на заявление представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, который сообщил, что Россия планирует привлечь к боевым действиям всех мобилизованных, находящихся в Крыму.

По его словам, этот личный состав должен заменить раненых и пополнить 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота РФ, подразделения которой сейчас действуют на Курском направлении и в оперативно-тактической группе "Крым".

В ISW отмечают, что к такому шагу российское командование может прибегнуть из-за значительных потерь на фронте и трудностей с набором новых добровольцев.

Реорганизация и передислокация российских войск

Кроме того, по словам Волошина, РФ планирует реорганизовать 810-ю бригаду морской пехоты в дивизию. Она может стать десятой новой маневренной дивизией, созданной Россией с начала полномасштабной войны.

Аналитики напомнили, что ранее российское командование уже проводило подобные реформы.

В частности, 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота РФ переформировали в 55-ю дивизию, а 336-ю бригаду Балтийского флота - в 120-ю дивизию морской пехоты.

В то же время контратаки Сил обороны Украины на юге продолжают влиять на ситуацию на фронте, усложняя действия российских войск накануне весенне-летней кампании.

Как сообщил Волошин, российское командование уже перебрасывает подразделения 55-й и 120-й дивизий морской пехоты в зону ответственности 29-й общевойсковой армии - в частности на Александровский и север Гуляйпольского направления.

Представитель отметил, что эти силы могут участвовать в боевых операциях, начиная с апреля 2026 года.

ISW добавляет, что оккупационные войска уже вынуждены разворачивать силы из своего оперативного резерва даже просто для поддержки текущих боевых операций. Россияне, вероятно, также передислоцируют условно "элитные" подразделения ВДВ и морской пехоты из Донецкой области ближе к южной линии фронта с начала марта 2026 года.

Влияние украинских контратак

Поэтому, по оценке аналитиков, двойные усилия украинских войск по остановке и отбрасыванию продвижения российских сил на юге Украины влияют и на другие участки фронта.

Поэтому оккупанты вынуждены выбирать между противодействием украинским контратакам и переброской живой силы и ресурсов для собственных наступательных операций в других районах фронта.

"Передислокации российских подразделений на юг Украины в ответ на украинские контратаки, вероятно, подрывают планы РФ командования по весенне-летнему наступлению 2026 года на пояс городов-крепостей Донбасса", - говорится в статье.

Ранее российские войска демонстрировали неспособность одновременно проводить наступательные действия на разных участках фронта. Маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе пояса крепостей на Донбассе, одновременно пытаясь противостоять недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях, отмечает ISW.