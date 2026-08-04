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Россия может имитировать наступление на Черниговщине: в ГПСУ объяснили, зачем это врагу

21:05 04.08.2026 Вт
1 мин
Оккупанты могут преследовать не только военные, но и тактические цели
aimg Мария Науменко
Россия может имитировать наступление на Черниговщине: в ГПСУ объяснили, зачем это врагу Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
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На границе с Черниговской областью не фиксируют попыток прорыва российских войск. В то же время Россия может использовать это направление для других целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о разведывательных данных о возможных планах России использовать Черниговское направление для попытки вторжения.

В то же время, даже не имея достаточно сил для наступления, враг может прибегнуть к демонстративным действиям.

"Даже не имея достаточных сил, враг может предпринимать демонстративные действия, чтобы Украина опрокидывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных", - пояснил представитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что пограничники не фиксируют попыток российских пехотных групп перейти государственную границу, равно как и активности диверсионно-разведывательных групп.

Несмотря на это, расслабляться нельзя, ведь Россия остается коварным противником, отметил Демченко.

Ранее в Нацгвардии сообщалось, что российские войска изменили тактику наступательных действий.

Вместо масштабных механизированных штурмов оккупанты все чаще используют малые пехотные группы, незаметно накапливающиеся у украинских позиций.

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