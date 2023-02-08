Россия не может и не должна победить, нужно продолжать поддержку Украины, - Макрон

Война, развязанная Россией против Украины, касается будущего всей Европы. Преступление агрессии нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Россия не может и не должна победить. Пока он (Путин - ред.) атакует, нам будет необходимо продолжать военную поддержку, необходимую для сохранения Украины", - отметил политик.

Макрон также заверил, что Киев может рассчитывать на помощь Парижа в "развитии мира". По его словам, предложенный Зеленским мирный план является "основой для обсуждения этого пути".

"Мы хотим вместе строить мир, мир, который справедлив для Украины, ее народа, его мужества и позволяет строить пространство безопасности для всех", - добавил глава Франции.