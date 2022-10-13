Росія може готувати провокації на "Турецькому потоці", - МЗС

Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік" з метою обмеження постачання газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Повідомляється, що таким чином країна-агресор може спробувати схилити Європу до поновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".

Зазначається, що частиною цієї стратегії Росії є нав'язливі звинувачення України та інших країн Заходу у нібито плануванні чи здійсненні будь-яких дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає союзників не зазнавати маніпуляцій та спроб РФ звинуватити інших у власних терористичних діях.

"Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої РФ. Україна розглядає брехливі заяви про затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - йдеться в заяві МЗС України.