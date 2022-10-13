RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может готовить провокации на "Турецком потоке", - МИД

Фото: Россия может готовить провокации на "Турецком потоке" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток" с целью ограничения поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Сообщается, что таким образом страна-агрессор может попытаться склонить Европу к возобновлению работы газопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что частью этой стратегии России являются навязчивые обвинения Украины и других стран Запада в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает союзников не подвергаться манипуляциям и попыткам РФ обвинить других в собственных террористических действиях.

"Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой РФ. Украина рассматривает лживые заявления о якобы задержании диверсантов, планировавших повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток".

Позже в России уже заявили о "задержании" диверсантов, которые якобы причастны к "теракту" на "Турецком потоке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияГазМЗС