Росія може готувати провокації на "Турецькому потоці", - МЗС
Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу "Турецький потік" з метою обмеження постачання газу до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
Повідомляється, що таким чином країна-агресор може спробувати схилити Європу до поновлення роботи газопроводу "Північний потік-2".
Зазначається, що частиною цієї стратегії Росії є нав'язливі звинувачення України та інших країн Заходу у нібито плануванні чи здійсненні будь-яких дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає союзників не зазнавати маніпуляцій та спроб РФ звинуватити інших у власних терористичних діях.
"Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої РФ. Україна розглядає брехливі заяви про затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації", - йдеться в заяві МЗС України.
Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".
Пізніше в Росії вже заявили про "затримання" диверсантів, які нібито причетні до "теракту" на "Турецькому потоці".
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