ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия может готовить провокации на "Турецком потоке", - МИД

Новина українською →
Киев, Четверг 13 октября 2022 21:24
Россия может готовить провокации на "Турецком потоке", - МИД Фото: Россия может готовить провокации на "Турецком потоке" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток" с целью ограничения поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Сообщается, что таким образом страна-агрессор может попытаться склонить Европу к возобновлению работы газопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что частью этой стратегии России являются навязчивые обвинения Украины и других стран Запада в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает союзников не подвергаться манипуляциям и попыткам РФ обвинить других в собственных террористических действиях.

"Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой РФ. Украина рассматривает лживые заявления о якобы задержании диверсантов, планировавших повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток".

Позже в России уже заявили о "задержании" диверсантов, которые якобы причастны к "теракту" на "Турецком потоке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Газ МЗС
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны