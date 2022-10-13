Россия может готовить провокации на "Турецком потоке", - МИД
Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток" с целью ограничения поставок газа в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Сообщается, что таким образом страна-агрессор может попытаться склонить Европу к возобновлению работы газопровода "Северный поток-2".
Отмечается, что частью этой стратегии России являются навязчивые обвинения Украины и других стран Запада в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает союзников не подвергаться манипуляциям и попыткам РФ обвинить других в собственных террористических действиях.
"Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой РФ. Украина рассматривает лживые заявления о якобы задержании диверсантов, планировавших повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в заявлении МИД Украины.
Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток".
Позже в России уже заявили о "задержании" диверсантов, которые якобы причастны к "теракту" на "Турецком потоке".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.