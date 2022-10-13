Россия может готовить провокации на "Турецком потоке", - МИД

Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток" с целью ограничения поставок газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Сообщается, что таким образом страна-агрессор может попытаться склонить Европу к возобновлению работы газопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что частью этой стратегии России являются навязчивые обвинения Украины и других стран Запада в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает союзников не подвергаться манипуляциям и попыткам РФ обвинить других в собственных террористических действиях.

"Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой РФ. Украина рассматривает лживые заявления о якобы задержании диверсантов, планировавших повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", - говорится в заявлении МИД Украины.