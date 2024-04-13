Росія може готувати наступ на весну-літо. FT назвало можливі напрямки

Росія може готуватися до великомасштабного наступу в Україні вкінці весни або влітку. Росіяни можуть розгорнути наступ відразу в декількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times .

Крім того, в публікації Financial Times також йдеться про те, що чиновники в Києві занепокоєні тим, що росіяни можуть готувати напад на Харків . Зокрема, Росія мобілізує сотні тисяч військових та готується до ракетного обстрілу міста.

Як йдеться в публікації Financial Times, про ймовірну підготовку РФ до наступу розповіли українські та західні чиновники, імена яких видання не називає. За даними цих чиновників, Росія може спробувати захопити більше територій Донецької , Луганської , Запорізької та Херсонської областей.

Росія може готувати новий наступ

Ще наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія може готувати новий наступ на початку літа або наприкінці травня. "Ми зі свого боку підготуємо свій план і йтимемо за ним", - говорив президент.

Вже на початку квітня Зеленський розповів, що Росія планує до 1 червня мобілізувати 300 тисяч військових. На його думку, мобілізація росіян не займе багато часу, але, ймовірно, Кремлю вдасться призвати менше, ніж заплановано.

"Найближчі місяці будуть непрості. Ми зараз це спостерігаємо наживо, як наші захисники стримують чергові навали, у тому числі на сході, російських окупантів. І ситуація по Часовому Яру та на інших ділянках - це все видно в живому режимі", - говорив в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

Водночас російська пропаганда активно "розганяє" меседжі про нібито плани РФ напасти на Харків. Як заявляв Зеленський, Україна робить все, щоб цього не сталося, та наголошував, що місто надійно укріплене. Водночас в ЗСУ зазначали, що ознак формування ударного угруповання ворога для наступу на Харків також немає.

Детальніше про загрози для Харкова - у матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".

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