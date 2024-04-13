Россия может готовить наступление на весну-лето. FT назвало возможные направления

Россия может готовиться к крупномасштабному наступлению в Украине в конце весны или летом. Россияне могут развернуть наступление сразу в нескольких областях.

Кроме того, в публикации Financial Times также говорится, что чиновники в Киеве обеспокоены тем, что россияне могут готовить нападение на Харьков . В частности, Россия мобилизует сотни тысяч военных и готовится к ракетным обстрелам города.

Как говорится в публикации Financial Times, о возможной подготовке РФ к наступлению рассказали украинские и западные чиновники, имена которых издание не называет. По данным этих чиновников, Россия может попытаться захватить больше территории Донецкой , Луганской , Запорожской и Херсонской областей.

Россия может готовить новое наступление

Еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия может готовить новое наступление в начале лета или конце мая. "Мы со своей стороны подготовим свой план и будем ему следовать", - говорил президент.

Уже в начале апреля Зеленский рассказал, что Россия планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч военных. По его мнению, мобилизация россиян не займет много времени, но, вероятно, Кремлю удастся призвать меньше запланированного.

"Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные навалы, в том числе на востоке, российских оккупантов. И ситуация по Часовом Яру и на других участках - это все видно в живом режиме", - говорил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

В то же время российская пропаганда активно "разгоняет" месседжи о якобы планах РФ напасть на Харьков. Как заявлял Зеленский, Украина делает все, чтобы этого не произошло, и подчеркивал, что город надежно укреплен. В то же время в ВСУ отмечали, что признаков формирования ударной группировки врага для наступления на Харьков также нет.

Детальнее об угрозах для Харькова - в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.