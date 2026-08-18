Росія може готувати масовані атаки по заходу України, - ISW

Нещодавно видання The Telegraph повідомило, що Росія побудувала 59 нових пускових рейок для безпілотників на 10 різних базах уздовж свого кордону з Україною та Білоруссю.

Варто зазначити, що кожна така база може вміщувати понад 1000 дронів.

На думку американських аналітиків, останні дії РФ можуть свідчити про підготовку до посилення атак по Україні.

Не виключено, що ці потужності в майбутньому можуть бути використані і для ударів по країнах НАТО.

ISW також звертає увагу на характеристики нових пускових конструкцій. Приблизно 20 з них мають значну довжину, що може вказувати на їхнє призначення для запуску реактивних дронів "Герань-4" та "Герань-5".

Ймовірна дальність польоту цих безпілотників становить:

"Герань-4" - від 450 до 850 км;

"Герань-5" - від 950 до 1000 км.

Усе це дає ворогу можливість запускати значно більшу кількість далекобійних дронів під час масованих атак.

Аналітики припускають, що Росія планує завдавати ударів по цілях у західних областях України.

Окрім того, вища швидкість та більша живучість дронів можуть ускладнити роботу української ППО.

Переміщення пускових об'єктів далі на територію Росії може мати ще одну мету - захистити дронову інфраструктуру від українських ударів.

Раніше українські військові вже атакували російські пускові майданчики поблизу окупованого Донецька, тому створення нових об'єктів на більшій відстані може підвищити їхню живучість.

Ба більше, противник може інтегрувати нові пускові майданчики зі своїм супутниковим угрупованням "Рассвет", яке розглядають як російський аналог Starlink.

Це, ймовірно, дозволило б завдавати точніших ударів по українських системах ППО та інших об'єктах у тилу з різних напрямків.