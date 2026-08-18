Россия может готовить массированные атаки по западу Украины, - ISW

Недавно издание The Telegraph сообщило, что Россия построила 59 новых пусковых рельсов для беспилотников на 10 разных базах вдоль своей границы с Украиной и Беларусью.

Стоит отметить, что каждая такая база может вмещать более 1000 дронов.

По мнению американских аналитиков, последние действия РФ могут свидетельствовать о подготовке к усилению атак по Украине.

Не исключено, что эти мощности в будущем могут использоваться и для ударов по странам НАТО.

ISW также обращает внимание на характеристики новых пусковых конструкций. Примерно 20 из них имеют значительную длину, что может указывать на их предназначение для запуска реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5".

Вероятная дальность полета этих беспилотников составляет:

"Герань-4" - от 450 до 850 км;

"Герань-5" - от 950 до 1000 км.

Все это дает врагу возможность запускать гораздо большее количество дальнобойных дронов во время массированных атак.

Аналитики предполагают, что Россия планирует наносить удары по целям в западных областях Украины.

Кроме того, более высокая скорость и большая живучесть дронов могут усложнить работу украинского ПВО.

Перемещение пусковых объектов дальше на территорию России может иметь еще одну цель - защитить дроновую инфраструктуру от украинских ударов.

Ранее украинские военные уже атаковали российские пусковые площадки вблизи оккупированного Донецка, поэтому создание новых объектов на большем расстоянии может повысить их живучесть.

Более того, противник может интегрировать новые пусковые площадки со своей спутниковой группировкой "Рассвет", которую рассматривают как российский аналог Starlink.

Это, вероятно, позволило бы наносить более точные удары по украинским системам ПВО и другим объектам в тылу на разных направлениях.