Росія може готувати атаку на острови Балтики: у Швеції назвали мету Путіна

Швеція не виключає, що Росія вже найближчим часом може захопити один із островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.
За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета - виявити тріщини всередині альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.
"Нам слід бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі", - сказав Классон.
У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль - острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька - морським або повітряно-десантним шляхом.
Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.
"Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні", - пояснив він.
Шведська військова розвідка у своєму нещодавньому звіті попередила: загроза з боку Росії зростатиме. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.
Через п'ять років ситуація може бути ще серйознішою - Росія отримає можливість "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".
Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки - Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.
"Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", - зазначив він.
Як повідомляло РБК-Україна, Швеція вже давно готується до загроз у регіоні. Країна будує два нові підводні човни - Blekinge і Skåne, - які мають увійти до складу флоту у 2027-2028 роках і патрулюватимуть східні рубежі НАТО в Балтійському морі.
Тим часом Швеція продовжує підтримувати Україну. У березні 2026 року Стокгольм виділив ще 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України - на відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону.