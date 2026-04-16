UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія може готувати атаку на острови Балтики: у Швеції назвали мету Путіна

13:38 16.04.2026 Чт
2 хв
Що може планувати хазяїн Кремля в Балтійському морі?
aimg Олена Чупровська
Фото: У Швеції попередили про нові плани РФ у Європі (Getty Images)

Швеція не виключає, що Росія вже найближчим часом може захопити один із островів Балтійського моря - і таким чином перевірити, як НАТО відреагує на провокацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Times заявив керівник збройних сил Швеції Міхаель Классон.

Читайте також: НАТО нарощує присутність у Балтійському морі на тлі постійних атак РФ

Острів як пастка для НАТО

За словами Классона, Кремль міг би вже завтра розпочати невелику морську операцію в Балтійському морі. Мета - виявити тріщини всередині альянсу, тим більше що Дональд Трамп відкрито погрожував скоротити підтримку європейських партнерів.

"Нам слід бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в стратегічно важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі", - сказав Классон.

400 тисяч островів на вибір

У вересні шведські збройні сили опублікували звіт, де прямо названо можливу ціль - острів Готланд. Росія могла б захопити його зненацька - морським або повітряно-десантним шляхом.

Втім, Классон уточнив: варіантів у Росії значно більше.

"Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити реакцію на політичному рівні", - пояснив він.

Що кажуть шведські розвідники

Шведська військова розвідка у своєму нещодавньому звіті попередила: загроза з боку Росії зростатиме. Москва нарощує військовий потенціал поблизу Швеції і вже зараз здатна завдати обмеженого удару в регіоні.

Через п'ять років ситуація може бути ще серйознішою - Росія отримає можливість "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".

Після України - черга Європи?

Классон також застеріг: завершення війни в Україні не означатиме миру для Європи. Навпаки - Росія зможе перегрупуватися і перекинути ресурси на захід.

"Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Швеція вже давно готується до загроз у регіоні. Країна будує два нові підводні човни - Blekinge і Skåne, - які мають увійти до складу флоту у 2027-2028 роках і патрулюватимуть східні рубежі НАТО в Балтійському морі.

Тим часом Швеція продовжує підтримувати Україну. У березні 2026 року Стокгольм виділив ще 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України - на відновлення пошкодженої інфраструктури та підготовку до наступного опалювального сезону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОРосійська ФедераціяШвеція