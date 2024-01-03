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Росія може атакувати Європу в наступні кілька років, - Туск

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія може напасти на Європу в найближчі декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною", - зауважив він.

Як розповів Туск, він разом із 

"Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", - заявив Туск.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.

При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".

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