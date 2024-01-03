RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может атаковать Европу в следующие несколько лет, - Туск

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер Польши Дональд Туск считает, что Россия может напасть на Европу в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным", - отметил он.

Как рассказал Туск, он вместе с

"Мы захотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в последующие несколько лет", - заявил Туск.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, польские перевозчики с ноября 2023 блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они значительно усложнили движение грузовиков.

Забастовщики требуют, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений. Но такие условия выполнить невозможно.

В Польше ожидали, что прекратить блокаду границы можно будет до конца 2023, но так и не произошло.

При этом завтра, 4 января, аграрии возобновят протесты на пункте пропуска "Медика – Шегини".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТускРоссийская ФедерацияПольшаВойна России против Украины