Росія морить голодом солдатів за відмову йти воювати, - Маляр

За її даними, окупанти, які знаходяться на Сватівському напрямку, отримали розпорядження у якому вказано, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

"Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні", - написала Маляр.

Також відомо, що у серпні цього року неподалік від Покровська, Запорізької області, окупантів "поміщали" у викопану глибоку яму за відмову брати участь у бойових діях. В ній утримувалось понад 50 російських військових. Окупантів годували один раз на добу невеликими порціями їжі.

Маляр зауважила, що Росія використовує подібні способи для покарання місцевих мешканців на окупованих територіях. Їх карають за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Окрім цього зафіксовано, що до Донецька масово прибувають мобілізовані на території Росії. Більшість з них - це трудові мігранти з колишніх радянських республік, які виїхали на заробітки до РФ та отримали російські паспорти.

"Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії", - заявила Маляр.

Що відбувається на окупованих територіях України

Нещодавно повідомлялось, що у тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля та Сил спротиву ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани ведуть розвідку у підконтрольному російським загарбникам місті.

Також внаслідок низки факторів на окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.

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