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В окупації через "мобілізацію" посилюється соціально-економічна криза, - ЦНС

Субота 26 серпня 2023 12:18
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В окупації через "мобілізацію" посилюється соціально-економічна криза, - ЦНС Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати", - пише пресслужба.

Зазначається, що причиною цьому є:

  • мобілізація більшості працівників;
  • перевага, яку надають окупанти, конкурентам з Росії;
  • відсутність ринків збуту.

"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисячі рублів виплат в обмін на паспорт", - додає ЦНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ЦНС, російські окупанти також почали повертати додому мешканців населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, щоб використати їх як так званий "живий щит".

Тим часом в окупації зафіксували значний дефіцит абітурієнтів в "університетах". Зокрема окупантам не вистачає фельдшерів і медиків.

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