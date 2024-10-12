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Росія могла забрати свої МіГ-31К з Білорусі, - "Гаюн"

Білорусь, Субота 12 жовтня 2024 19:50
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Росія могла забрати свої МіГ-31К з Білорусі, - "Гаюн" Фото: росіяни могли забрати МіГ-31К з Білорусі (wikipedia)
Автор: Дмитро Левицький

Винищувачі МіГ-31К могли повернутися з Білорусі в Росію. Російські літаки не пробули на території Білорусі й двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Два російські винищувачі МіГ-31К прибули на аеродром "Мачулищі" 9 та 10 жовтня. Але 10 жовтня обидва літаки злетіли з білоруського аеродрому.

"Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у "Мачулищах", ми ж, своєю чергою, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів. Виходячи з доступної інформації, нам відомо, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром", - заявляє "Гаюн".

Як зазначає моніторинговий Telegram-канал, винищувачі після злету з "Мачулищів" взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі, а потім взяли курс в бік РФ. Тому "Гаюн" вважає, що російські МіГ-31К, найімовірніше, повернулись на територію РФ.

Нагадаємо, перекидання російських винищувачів МіГ-31К в Білорусь стало першим подібним випадком за останні півтора року. МіГ-31К становлять небезпеку через своє озброєння - гіперзвукову ракету "Кинджал", яка має дальність до 2000 км та досягає будь-якої точки в Україні за лічені хвилини.

Чому Росія знову перекидала свої винищувачі в Білорусь та чи може це становити загрозу для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Білорусь МіГ-31К
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