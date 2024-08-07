Росія могла втратити контроль над 350 квадратними км у Курській області, - ЗМІ

Бої в Курській області

Вже другу добу російські окупанти скаржаться на бої в Курській області, і зокрема в районі Суджі. Дехто з росЗМІ навіть заявляє, що Росія вже навіть втратила контроль над кількома населеними пунктами.

Про всю інформацію, яку відомо станом на сьогодні, можна дізнатись в матеріалі - "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

Ми писали, що в Офісі президента України відреагували на події в Курській області.

Водночас РБК-Україна підготувало матеріал, де пояснило, чим для Росії важлива Суджа.

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