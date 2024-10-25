Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень, - розвідка Естонії

Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень. Це б стали найбільшими втратами армії РФ від початку вторгнення в Україну.
Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Кессельманн повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ по всій лінії фронту, здійснюючи в середньому 178 обстрілів на добу
За його словами, у Курській області за минулий тиждень суттєвих змін на територіях, зайнятих українськими військами, не відбулося. Збройні сили України продовжують проводити маневри та влаштовувати засідки проти підрозділів Російської Федерації.
"Просування сил Російської Федерації стало можливим завдяки масованим обстрілам, у тому числі мінометним, з використанням безпілотників-убивць та неприцільного вогню. Цей ефект здійснюється за допомогою так званих "брудних атак", в яких Росія цинічно витрачає свою живу силу", - сказав Кессельманн.
Він також наголосив, що втрати Росії досить високі.
"І цей місяць, схоже, є одним з найбільших втрат для Росії. За нашими оцінками, ворог втратить близько 40 000 солдатів, як пораненими, так і вбитими, протягом місяця", - підсумував заступник начальника.
Нагадаємо, що ще від серпня військові Збройних сил України проводять операцію у Курській області. Під контролем України нарізі перебувають вже десятки населених пунктів.
Більше того, український президент Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вдалося створити буферну зону.
При цьому росіяни намагаються повернути свої території та проводять наступальні дії. За даними джерел РБК-Україна, Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області, нова дата - 1 лютого 2025 року.
Як повідомляє розвідка, Росія направить у Курську область військових КНДР, щоб спробувати відтіснити українські сили.
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