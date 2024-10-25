Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень, - розвідка Естонії

Кессельманн повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ по всій лінії фронту, здійснюючи в середньому 178 обстрілів на добу

За його словами, у Курській області за минулий тиждень суттєвих змін на територіях, зайнятих українськими військами, не відбулося. Збройні сили України продовжують проводити маневри та влаштовувати засідки проти підрозділів Російської Федерації.

"Просування сил Російської Федерації стало можливим завдяки масованим обстрілам, у тому числі мінометним, з використанням безпілотників-убивць та неприцільного вогню. Цей ефект здійснюється за допомогою так званих "брудних атак", в яких Росія цинічно витрачає свою живу силу", - сказав Кессельманн.

Він також наголосив, що втрати Росії досить високі.

"І цей місяць, схоже, є одним з найбільших втрат для Росії. За нашими оцінками, ворог втратить близько 40 000 солдатів, як пораненими, так і вбитими, протягом місяця", - підсумував заступник начальника.