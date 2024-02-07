Росія могла використати для атаки по Києву ракету ЗМ22 "Циркон", - ЗМІ

На використання вищевказаної ракети вказують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22".

Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.

Попри те, що у зведенні Повітряних сил серед збитих цілей вказані лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калібр". Ймовірно, українському ППО все ж вдалося збити "3М22". Через те, що фото уламків ракет "прив'язані" до місця падіння ракети у Дніпровському районі. Водночас о 07:46 повітряники повідомляли, що до Києва наближається швидкісна ціль.

Фото: уламки ракети(defence-ua.com)

За даними Defense Express, фрагментація ракети достатньо сильна, тому це ускладнює її ідентифікацію. Варто зауважити, що світу також мало відомо про ЗМ22 "Циркон", адже вона не демонструвалась публічно.

Варто зауважити, що навіть у Росії не визначено статус ракети. Раніше оголошувалось, що вона була прийнята на озброєння, однак указу про це не було.

Окрім цього уламки ракети які були знайдені сьогодні у Києві відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети. Її Росія використала на початку року, тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше.

Що відомо про ЗМ22 "Циркон"

У Росії цю ракету називають "гіперзвуковою". Однак вона скоріше за все, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою. Це значить, що вона розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів. А дальність її пуску фігурує у межах 600 км, але також декларується й 1000 км.

Спочатку ракета була розроблена для озброєння кораблів. Вона призначалась для ураження як військових суден, так і стаціонарних об'єктів на суші.

Носіями цієї ракети наразі відомі лише фрегат "Адмирал Горшков" (проект 22350) та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск" (проект 885 "Ясень"). Вони знаходяться далеко за дальністю пуску ракети по Україні.

У 2022 році Росія заявляла про розробку експериментального зразка мобільної наземної пускової установки, яка здатна використовувати ракети "Онікс" і "Циркон". Де саме цей комплекс, та яка його назва - не відомо. Ймовірно, він може бути аналогічним за структурою системі "Бастіон", оснащеної двома ракетами.

Однак у 2016 році у Росії заявляли про бажання встановити стаціонарну версію протикорабельного комплексу "Бастіон" у Криму до 2020 року. Він являє собою систему берегової оборони, яка призначена для запуску протикорабельних ракет 3М44 "Прогрес" та був введений в експлуатацію ще 1971 року. Цей комплекс було встановлено поруч із Балаклавою. Також у 2016 році повідомлялось про відновлення його функціональності. Тоді ж там почалися випробування і запуски ракет.

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під час атаки ворог застосовував безпілотники та ракети.

Всього ворог випустив 64 повітряні цілі. Протиповітряна оборона збила 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія могла використати для удару по Україні ракету П-35, яка була прийнята на озброєння ще у 1962 році.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це вказує на те, що за останні місяці виробництво не збільшилося.

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

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