Россия могла атаковать Запорожье редкими КАБами, - Defense Express

Российские оккупанты могли бить по Запорожью при помощи авиабомб ФАБ-500Т. Их враг использует довольно редко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание обратило внимание, что на видео работы саперов возле Запорожья, которые обезвреживали российскую авиабомбу, вероятно, присутствует ФАБ-500Т. Ее россияне могли оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным журналистов, ФАБ-500Т были созданы в советские времена и предназначены для применения при помощи разведывательно-ударных самолетов МиГ-25РБ.

"Т" в названии авиабомбы означает "термостойкая" - корпус бомбы должен был выдерживать температурные нагрузки, поскольку МиГ-25РБ мог набирать скорость до 3000 километров в час.

При этом, как выяснило Defense Express, ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Теперь же УМПК позволяет бомбе лететь еще дальше.

Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб на своих заводах, поскольку в марте пропагандисты публиковали соответствующие кадры.

Defense Express допускает, что при оснащении ФАБ-500Т унифицированным модулем планирования и коррекции радиус действия бомбы становится значительно больше, чем 70 километров - пока что это “стандартная” дальность полета для авиабомб оккупантов.