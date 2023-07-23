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Росія модернізувала деякі види ракет, - Скібіцький

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Росія, Неділя 23 липня 2023 14:39
Росія модернізувала деякі види ракет, - Скібіцький Фото: ракети Х-22 і "Онікс" модернізувала РФ (twitter com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна" представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, - ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", - розповів він.

Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Російська Федерація по модернізації і ракет "Оніксів".

"Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", - додав він.

Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів Бал, "Бастіон", які застосовують проти цивільних об’єктів.

Обстріл Одеси

У ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Одесу, використавши п'ять видів ракет, випустивши 20 ракет. Сили ППО збили половину ворожих ракет. При цьому під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор, одна людина загинула, 22 отримали поранення. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна..

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