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Россия модернизировала некоторые виды ракет, - Скибицкий

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Россия, Воскресенье 23 июля 2023 14:39
Россия модернизировала некоторые виды ракет, - Скибицкий Фото: ракеты Х-22 и "Оникс" модернизировала РФ (twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс". Кроме того, они возобновили использование комплексов "Бастион".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканала "Мы - Украина" представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

"Мы четко знаем, что были проведены мероприятия по модернизации некоторых видов (ракет, - ред.). Там же сама Х-22 по сути уже стала Х-32, то есть прошла модернизацию", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, ГУР владеет информацией о тех планах и тех мероприятиях, которые осуществляла Российская Федерация по модернизации и ракет "Ониксов".

"Осенью они часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий", - добавил он.

Он также добавил, что после модернизации россияне вновь возобновили использование комплексов "Бастион", которые применяют против гражданских объектов.

Обстрел Одессы

В ночь на 23 июля, российские войска снова обстреляли Одессу, использовав пять видов ракет, выпустив 20 ракет. Силы ПВО сбили половину вражеских ракет. При этом во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор, один человек погиб, 22 получили ранения. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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