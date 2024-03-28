Росія модернізує авіабомби, але використовує їх не на всіх напрямках, - Гуменюк

За її словами, росіяни мають в арсеналі велику кількість авіаційних бомб. До того ж окупанти продовжують їх покращувати.

"Вони продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати 60-70 кілометрів", - сказала вона.

Речниця додала, що на півдні України окупанти мають проблеми з застосуванням авіації, бояться підлітати близько. Тому таку авіацію ворог застосовую у Донецькій, Харківській та Сумській області.

"Отже, цей напрямок для них проблематичний і тут окупанти воліють використовувати тактичну авіацію з використанням ракет К-31, Х-35, Х-59", - пояснила Гуменюк.