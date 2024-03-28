Россия модернизирует авиабомбы, но использует их не на всех направлениях, - Гуменюк

По ее словам, у россиян есть в арсенале большое количество авиационных бомб. К тому же оккупанты продолжают их улучшать.

"Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб с обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60-70 километров", - сказала она.

Спикер добавила, что на юге Украины оккупанты имеют проблемы с применением авиации, боятся подлетать близко. Такую авиацию враг применяю в Донецкой, Харьковской и Сумской области.

"Итак, это направление для них проблематично и здесь оккупанты предпочитают использовать тактическую авиацию с использованием ракет К-31, Х-35, Х-59", - пояснила Гуменюк.