Росія мобілізує в місяць близько 20 тисяч людей, - Буданов

За його словами, мобілізація в Росії зараз "рухається нормально".

"У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч - узагальнена цифра в залежності від місяця", - сказав Буданов.

На питання скільки ще не перекинуто з цих мобілізованих в Україну, він відповів:

"З тієї кількості, яка вже була тоді офіційно призвана - біля 120 тисяч".

Як розповів очільник ГУР, зараз "мобіки", які ще не перекинуті, перебувають на території РФ.

"Вони не всі можуть бути перекинуті, ви ще це маєте розуміти. Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати", - пояснив Буданов.

Соєю чергою він навів яскравий приклад цього, який був кілька днів тому.

"Росія приховано (вони про це не будуть казати) прийняла рішення, вже пішли наказом про вивід миротворчого контингенту з регіону конфлікту Азербайджану з Вірменією і заміну контингенту, який є, на контингент зі строковиків. Тобто контрактників забирають, строковиків відправляють. Як ви розумієте, це абсолютно не через те, що в них усе добре", - додав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія збирається мобілізувати до лав окупаційної армії мігрантів з країн Центральної Азії.

Додамо, за даними британської розвідки, в РФ зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера", які змагаються за чоловіків призовного віку.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, аби поповнити втрати на війні проти України, Росія почала проводити кампанію з підтримки мобілізації.

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