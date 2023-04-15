Обіцяють соцпакет і не тільки. РФ веде кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат

Аби поповнити втрати на війні проти України, Росія почала проводити кампанію з підтримки мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Щоб популяризувати військову службу, використовуються усі доступні методи. Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ, пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту у громадських місцях", - пише пресслужба. Зазначається, що активізація агітації останнім часом відзначається в Воронежі.