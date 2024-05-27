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Росія за місяць застосувала в Україні більше ніж 3 тисячі КАБів, - Зеленський

Архівне фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники за місяць застосували понад три тисячі КАБів для ударів по Україні. Це є найголовнішою проблемою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є - РФ застосовує більше ніж 3 тисяч КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць", - заявив він. 

Зеленський зазначив, що такої кількості ракет просто не існує.

"Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими 7 системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків і якщо у вас є сучасні системи Patriot - ці літаки не зможуть підлітати так близько", - заявив він. 

Президент зазначив, що Україні потрібні системи, щоб не надавати РФ можливості атакувати Харків авіабомбами. 

"Я не говорю про десятки систем, щоб закрити небо над Україною, я говорю про те, щоб хоча б не надавати можливості РФ використовувати авіабомби. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю повинні розуміти, що ППО - це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ", - підкреслив він. 

 

ППО для України

Навесні цього року російські окупанти значно посилили обстріли українських об'єктів. Удари, як правило, припадають на приватну інфраструктуру та інфраструктурні об'єкти. Брак програмних комплексів особливо відчувається в Харкові, який неодноразово піддавався великомасштабним обстрілам.

На вихідних атакували ракетами по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Детальніше про обстріл та наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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