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Россия за месяц применила в Украине более 3 тысяч КАБов, - Зеленский

Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики за месяц применили более трех тысяч КАБов для ударов по Украине. Это является самой главной проблемой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть - РФ применяет более 3 тысяч КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тысячи, в этом месяце - 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц", - заявил он. 

Зеленский отметил, что такого количества ракет просто не существует.

"Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными 7 системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует с самолетов и если у вас есть современные системы Patriot - эти самолеты не смогут подлетать так близко", - заявил он. 

Президент отметил, что Украине нужны системы, чтобы не предоставлять РФ возможности атаковать Харьков авиабомбами. 

"Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть небо над Украиной, я говорю о том, чтобы хотя бы не предоставлять возможности РФ использовать авиабомбы. Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие должны понимать, что ПВО - это оборона, а не наступление. Это защита, а не наступление", - подчеркнул он. 

ПВО для Украины

Весной этого года российские оккупанты значительно усилили обстрелы украинских объектов. Удары, как правило, приходятся на частную инфраструктуру и инфраструктурные объекты. Нехватка программных комплексов особенно ощущается в Харькове, который неоднократно подвергался крупномасштабным обстрелам.

На выходных атаковали ракетами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Детальнее об обстрелах и последствиях - в материале РБК-Украина.

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