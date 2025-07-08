Росія за місяць в 1,6 раза збільшила кількість ракет і дронів, випущених по Україні, - Сирський

За словами Сирського, сьогодні Росія збільшує кількість особового складу, який залучений до повномасштабної війни проти України, а також нарощує виробництво ракет та дронів. Україна, своєю чергою, вдається до симетричних та асиметричних ходів, шукає нові тактичні, а також технологічні рішення для протидії терористам.

"Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму - ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що сьогодні одним з пріоритетів України є зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.