Россия за месяц в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, выпущенных по Украине, - Сырский

По словам Сырского, сегодня Россия увеличивает количество личного состава, который привлечен к полномасштабной войне против Украины, а также наращивает производство ракет и дронов. Украина, в свою очередь, прибегает к симметричным и асимметричным ходам, ищет новые тактические, а также технологические решения для противодействия террористам.

"Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что сегодня одним из приоритетов Украины является укрепление и повышение эффективности системы ПВО.