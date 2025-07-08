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Росія за місяць в 1,6 раза збільшила кількість ракет і дронів, випущених по Україні, - Сирський

Вівторок 08 липня 2025 15:48
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Росія за місяць в 1,6 раза збільшила кількість ракет і дронів, випущених по Україні, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У червні Російська Федерація (РФ) у 1,6 раза збільшила кількість засобів повітряного нападу, випущених по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

За словами Сирського, сьогодні Росія збільшує кількість особового складу, який залучений до повномасштабної війни проти України, а також нарощує виробництво ракет та дронів. Україна, своєю чергою, вдається до симетричних та асиметричних ходів, шукає нові тактичні, а також технологічні рішення для протидії терористам.

"Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму - ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що сьогодні одним з пріоритетів України є зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 8 червня противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 та 54 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

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