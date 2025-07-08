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Россия за месяц в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, выпущенных по Украине, - Сырский

Вторник 08 июля 2025 15:48
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Россия за месяц в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, выпущенных по Украине, - Сырский Фото: Александр Сирский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В июне Российская Федерация (РФ) в 1,6 раза увеличила количество средств воздушного нападения, выпущенных по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского.

По словам Сырского, сегодня Россия увеличивает количество личного состава, который привлечен к полномасштабной войне против Украины, а также наращивает производство ракет и дронов. Украина, в свою очередь, прибегает к симметричным и асимметричным ходам, ищет новые тактические, а также технологические решения для противодействия террористам.

"Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления - ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что сегодня одним из приоритетов Украины является укрепление и повышение эффективности системы ПВО.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 8 июня противник атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 54 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

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Война в Украине Александр Сырский Российская Федерация
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