Росія майже виконала план скорочення видобутку нафти, - Bloomberg

Кремль пообіцяв скоротити видобуток сирої нафти на 500 тисяч барелів на день у березні і зберегти її до грудня у відповідь на західні обмеження, у тому числі обмеження цін, запроваджене "Великою сімкою". Проте досі потоки сирої нафти з портів не показали жодних ознак скорочення видобутку.

Дані Міністерства енергетики показують, що у квітні в країні щодня видобувало в середньому 1,319 млн. тонн сирої нафти, повідомили анонімні джерела. Це еквівалентно 9,67 млн барелів на день, виходячи з коефіцієнта конверсії 7,33 бареля на тонну, і означає, що видобуток сирої нафти був на 443 тисячі барелів на день нижчим, ніж у лютому, базовому рівні для скорочень.

Росія засекретила свою нафтову статистику минулого року на тлі санкцій проти її економіки, що ускладнило оцінку виконання її виробничих зобов'язань, окрім запевнень представників енергетики. Спостерігачі за ринком нафти уважно стежать за морським експортом сирої нафти з країни та постачанням на внутрішні нафтопереробні заводи, щоб зрозуміти, чи виконує країна свої обіцянки.

Середні морські перевезення Росії за чотири тижні зросли в період до 5 травня до найвищого рівня, відколи Bloomberg почав докладно відстежувати їх на початку 2022 року.

Міністерство енергетики заявило, що загальний обсяг видобутку сирої нафти та конденсату в країні у квітні становив у середньому 1,450 млн. тонн на день, що еквівалентно 10,63 млн. барелів на день. За підрахунками Bloomberg, у лютому добувалося 11,1 млн барелів.