Россия почти выполнила план по сокращению добычи нефти, - Bloomberg

Кремль пообещал сократить добычу сырой нефти на 500 тысяч баррелей в день в марте и сохранить ее до декабря в ответ на западные ограничения, в том числе ограничение цен, введенное "Большой семеркой". Тем не менее, до сих пор потоки сырой нефти из портов не показали никаких признаков сокращения добычи.

Данные Министерства энергетики показывают, что в апреле в стране ежедневно добывалось в среднем 1,319 млн тонн сырой нефти, сообщили анонимные источники. Это эквивалентно 9,67 млн баррелей в день, исходя из коэффициента конверсии 7,33 барреля на тонну, и означает, что добыча сырой нефти была на 443 тысяч баррелей в день ниже, чем в феврале, базовом уровне для сокращений.

Россия засекретила свою нефтяную статистику в прошлом году на фоне санкций против ее экономики, что затруднило оценку выполнения ее производственных обязательств, кроме заверений представителей энергетики. Наблюдатели за рынком нефти внимательно следят за морским экспортом сырой нефти из страны и поставками на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, чтобы понять, выполняет ли страна свои обещания.

Средние морские перевозки России за четыре недели выросли в период до 5 мая до самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал подробно отслеживать их в начале 2022 года.

Министерство энергетики заявило, что общий объем добычи сырой нефти и конденсата в стране в апреле составил в среднем 1,450 млн тонн в день, что эквивалентно 10,63 млн баррелей в день. По подсчетам Bloomberg, в феврале добывалось 11,1 млн баррелей.