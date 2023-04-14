Цінова стеля працює за планом: потоки нафти з Росії зростають, доходи падають, - МЕА

Санкції щодо Росії працюють так, як передбачалося: експорт нафти в березні став найвищим з часів COVID, але доходи знизилися майже вдвічі порівняно з минулим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства ( МЕА ).

За даними МЕА, щоденний експорт російської нафти в середньому становив 8,1 млн барелів на день минулого місяця, що є найвищим показником з квітня 2020 року, "оскільки великі знижки на ціну залучають трейдерів, готових ризикувати".

При цьому виторг Росії від експорту трохи відновився в порівнянні з лютневими мінімумами, досягнувши 12,7 млрд доларів, але все ще на 43% нижче, ніж роком раніше.

Однак у найближчі місяці ситуація може стати складнішою, оскільки скорочення видобутку з боку ОПЕК+ призводить до зростання цін на нафту. Флагманський сорт російської нафти Urals у Москві у квітні був на 5 доларів дешевше за граничну ціну в 60 доларів за барель, тоді як середньозважена експортна ціна на всю сиру нафту перевищувала його, повідомляє МЕА.

Санкції проти Москви

Як зазначає агентство Bloomberg, західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій, щоб скоротити доходи Росії від експорту нафти, основного джерела доходів національного бюджету. Обмеження спрямовані на те, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні.

Країни "Великої сімки" та їхні союзники щодо Європейського союзу встановили стелі цін на російську сиру нафту та нафтопродукти, які призначені для того, щоб енергоносії країни продовжували надходити на світові ринки, обмежуючи при цьому доходи. Цінові обмеження були введені на додаток до ембарго ЄС на імпорт майже всієї морської нафти та нафтопродуктів із Росії, що позбавило Кремль того, що історично було його найбільшим ринком енергоносіїв.

Заборони змусили Росію шукати альтернативні ринки на Близькому Сході та Латинській Америці, а також розширювати постачання до Азії, проте цінові обмеження "Великої сімки" дали цим новим клієнтам можливість вести переговори про знижки. Обмеження передбачають, що покупці з третіх країн можуть отримати доступ до західних послуг, таких як страхування та доставка, лише в тому випадку, якщо вони дотримуються обмежень.

За даними МЕА, минулого місяця російська сира нафта і нафтопродукти в середньому продавалися значно нижчими від цінових меж.

Середньозважена експортна ціна на російську нафту склала 50,67 долара за барель порівняно зі стелею 60 доларів, підрахувало МЕА на основі даних Argus Media Group і Kpler. Агентство повідомило, що це також майже на 2 долари за барель нижче за середню ціну за лютий.

Оцінки МЕА відносяться до так званої ціни FOB, яка не включає вартість доставки та страхування.

За даними МЕА, у березні нафта марки Urals на умовах FOB на Балтиці та в Чорному морі коштувала в середньому по 44,46 та 44 долари за барель відповідно. За оцінками агентства, російська преміальна суміш ВСТО, призначена для експорту до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, коштувала близько 67,50 доларів за барель.

Однак із 5 квітня середньозважена експортна ціна Росії перевищила встановлену межу, повідомляє МЕА. Здебільшого це сталося внаслідок зростання цін на ВСТО приблизно до 74 доларів за барель. При цьому ціни на Urals на умовах FOB у Балтійському та Чорному морі трохи перевищили рівень 55 доларів за барель.

За даними МЕА, минулого місяця нафтопродукти країни торгувалися нижче за граничні значення, встановлені на рівні 100 доларів за барель і 45 доларів, залежно від типу нафтопродуктів.

У відповідь на цінові обмеження Заходу Росія зобов'язалася скоротити видобуток сирої нафти на 500 тисяч барелів на день порівняно з лютневими рівнями. На початку цього місяця скорочення, що розпочалися з березня, було продовжено до кінця року.

За оцінками МЕА, видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця склав 9,58 млн барелів на день, що всього на 290 тисяч барелів на добу нижче за рівень лютого. Агентство заявило, що країна не досягла мети скорочення, оскільки "схоже, що вона спрямовує свої барелі у нові точки збуту, незважаючи на санкції ЄС".