Росія майже відновилась, а Китай їй в цьому допоміг, - заступник держсекретаря США

"Ми оцінили протягом останніх кількох місяців, що Росія майже повністю відновилася у військовому плані", - заявив Кемпбелл на заході, організованому Центром нової американської безпеки.

Як пише видання, оцінка Кемпбелла суперечить оцінці Пентагону й інших союзників у Європі. Минулого місяця міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойд Остін заявив, що країна-терорист зазнала більше 315 тисяч втрат під час війни. Водночас просування російських військ дорого коштувало агресору.

Також на початку цього року голова комітету національної безпеки Литви оцінив, що Росії знадобиться від 5 до 7 років для того, що відновити свої сили для повномасштабної війни.

"Проте Москва різко збільшила витрати на оборону з 2022 року - до 6% національного ВВП у своєму бюджеті на 2024 рік. Це зростання є частиною більш масштабних зусиль Кремля, спрямованих на переведення своєї економіки, і зокрема оборонної промисловості, на військові рейки", - пише Defense News.

Зазначається, що частково це вдається завдяки підтримці Китаю, Північної Кореї та Ірану. За словами Кемпбелла та іншого високопоставленого представника адміністрації Білого дому, Пекін допоміг Кремлю пережити економічні і військові невдачі за останні два роки.

"Ми дійсно бачимо, що (Китай, - ред.) почав допомагати відновлювати російську оборонно-промислову базу, по суті, відновлюючи торгівлю з європейськими партнерами", яка припинилася після вторгнення Росії, - заявив посадовець.

Позиція Китаю щодо війни

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн.

Минулого року Пекін представив свій "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків, за винятком турне спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.