Росія масштабно ударила по одній з теплоелектростанцій ДТЕК

Також повідомлялося, що у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували одну з шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна отримала поранення.

Крім того, відновлення світла ДТЕК після ворожих обстрілів дозволило повернути електрику до осель майже 440 тисяч українських родин наприкінці липня.