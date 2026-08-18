Россия масштабно ударила по одной из теплоэлектростанций ДТЭК

18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
В результате обстрела станция прекратила генерацию электроэнергии. Ее оборудование критически повреждено.
В ДТЭК напомнили, что с 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы россиянами более 230 раз.
Во время удара 12 июня погиб сотрудник предприятия - Александр Косолапов.
Всего в собственности ДТЭК находятся 8 ТЭС:
Кстати, Луганская и Запорожская ТЭС находятся под оккупацией России с 2022 года.
Кураховскую теплоэлектростанцию кафиры уничтожили в 2024 году.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате удара на Полтавщине пришлось остановить работу объекта газодобычи.
Также сообщалось, что в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали одну из шахт ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела погиб человек, еще один получил ранения.
Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.