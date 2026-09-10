Росія масово відкриває секретні шпиталі для учасників війни проти України

Військові шпиталі Росії вже не можуть вмістити усіх поранених на війні проти України. Тож окупантів секретно лікують у звичайних медзакладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

РФ секретно лікує військових

Учасників війни проти України все частіше лікують і реабілітують у звичайних цивільних лікарнях:

безкоштовно,

без черги.

Дл них спеціально перепрофілюють цілі відділення з особливим режимом секретності.

Про створення таких закритих відділень виданню розповіли медики із:

Петербурга,

Ярославської області,

Сибіру.

Наприкінці травня 2023 року влада пообіцяла передати Міноборони майже 5 тисяч ліжок у 27 цивільних лікарнях 11 регіонів, включно з Москвою, Петербургом, Ростовом-на-Дону та Севастополем.

Однак офіційно про це рішення не повідомлялося, а перелік лікарень досі невідомий, зазначає "Вот Так".

В одній із лікарень Ярославської області, за словами медпрацівників, з 2024 року працюють два закриті відділення для учасників війни проти України. Такм лікують до 70 людей.

Травматолог однієї з міських лікарень у Сибіру розповіла, що лікарі та медсестри подібних відділень підписують документи про нерозголошення.

"Уся документація також закрита. Навіть на історії хвороби немає імені, прізвища та по батькові, є лише номер", - каже вона.

Місць не вистачає

За підрахунками "Вот Так", зараз у Росії діє щонайменше 58,3 тисяч ліжок у військових медичних установах. Щороку там можуть проходити лікування майже 1 мільйон поранених, проте місць все одно не вистачає.

За словами лікарів, поява військових у цивільних лікарнях позначається на доступності медичної допомоги для решти пацієнтів. Адже їм складніше потрапити до спеціалістів.

Згідно з підрахунками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати російської армії за час повномасштабної війни до червня поточного року склали 1,4 мільйона осіб. Не менше 450 тисяч осіб загинули, решта зазнала тяжких поранень або зникла безвісти.